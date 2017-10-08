Ученые рассказали, как недосып влияет на характер людей

15:29, 08 октября 2017, ПАИ

Хроническое недосыпание влияет на характер людей, делая их менее харизматичными и более склонными ко лжи. Об этом заявил автор книги «Почему мы спим» профессор Калифорнийского университета Мэтью Уокер.

Как пишет газета «Известия», он отметил, что недосып грозит катастрофическими последствиями для организма человека, так как сказывается на здоровье, продолжительности жизни и меняет характер.

«Стоит вам однажды проспать менее семи часов, и в вашем мозге и организме в целом начнутся необратимые изменения. И те, кто утверждает, что могут спать по шесть часов, к сожалению, обманывают себя и свое здоровье», — рассказал Уокер в интервью Chicago Tribune.

По его словам, недостаток сна делает человека менее харизматичным и более склонным ко лжи. Также он способен привести к различным болезням, в том числе к раку, ожирению, ухудшению памяти и болезни Альцгеймера.

При этом ученый подчеркнул, что попытка отоспаться в выходные не компенсирует недосыпания в течение рабочей недели.

Уокер посоветовал за час до сна не смотреть телевизор и не пользоваться смартфонами и компьютерами. А также призвал законодателей всерьез заняться проблемой недосыпа. Помимо этого, он отметил, что алкоголь не помогает заснуть, а употребление кофе перед сном очень опасно.