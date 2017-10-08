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Американцы стали чувствовать себя в браке менее счастливыми

Количество американцев, которые с уверенностью могут заявить, что счастливы в браке, снизилось. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на социологический опрос.

Как передает газета «Известия», согласно статистике, в 1970-х годах 68% граждан США заявляли, что чувствуют себя в браке абсолютно счастливыми, однако сегодня их количество упало до 60%. О причинах такого спада не сообщается.

По данным агентства, довольны своим союзом остаются четыре категории людей: приверженцы радикальных политических взглядов (68,5%), те, кто регулярно посещают религиозные центры (66,7%), люди, относящие себя к высшим слоям общества (данные не приводятся), и мужчины (64,8%).

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