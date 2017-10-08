NASA: Скоро на Землю упадет огромный советский спутник

17:49, 08 октября 2017, ПАИ

В ближайшие две недели на Землю может рухнуть старый советский спутник, который весит 1,5 т. Об этом заявили специалисты американского космического агентства NASA, передает газета «Известия».

Спутник связи «Молния-1-44» СССР запустил в 1979 году. Он предназначался для обеспечения телеграфно-телефонной связи. Ученые отметили снижение скорости вращения спутника и предположили, что в ближайшее время он сойдет с орбиты и начнет падение на Землю.

При этом специалисты указывают, что из-за огромных размеров спутник не сможет полностью сгореть в атмосфере. Точное место падения и дату пока определить не удалось. Специалисты предполагают, что спутник упадет примерно 20 октября.

«Молния-1-44» не единственный советский спутник, который сходит с орбиты в последнее время, сообщает РЕН ТВ. Спутник «Космос-1345» упадет на Землю примерно 4 ноября этого года. Он весит еще больше, чем «Молния», –– 1,7 т. Он пребывал в космосе с 1982 года.