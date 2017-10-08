Российские десантники познакомили белорусских коллег с культурным наследием Пскова

15:45, 08 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 8 октября, российские десантники для коллег из Белоруссии организовали обзорную экскурсию по исторической части Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе культурного мероприятия по историческим местам и памятникам архитектуры города военнослужащие сил специальных операций (ССО) Белоруссии заметили, что города в их государстве, также как и Псков тоже отличаются очень красивой и чистой природой. Они отметили, что в этом городе России со множеством интересных культурных объектов и памятников истории и искусства жители уделяют огромное внимание экологи.

При посещении белорусскими военнослужащими новой части города их особенно удивила красивая осенняя природа, множество достопримечательностей и высокое гостеприимство жителей.

По окончании экскурсии белорусские десантники поблагодарили российских военнослужащих за оказанное гостеприимство и убыли в полевой лагерь на полигон «Струги Красные» для подготовки к основной фазе совместного российско-белорусского тактического учения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сновная фаза учений включающая в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии стартует завтра и продлиться до 11 октября 2017 года включительно. Совместные мероприятия будут проходить на территории полигонов и на военном аэродроме «Кресты» в Псковской области.

Напомним, что совместное российско-белорусское тактическое учение проводимое на территории Российской Федерации носит плановый характер и проходит на территории Псковской области в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Белоруссия.

Совместное мероприятие боевой подготовки подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии является заключительным в 2017 году.