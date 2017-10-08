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Страна и мир

Латвия получила от Великобритании 65 боевых бронемашин

Национальные вооруженные силы (NBS) Латвии получили из Великобритании 65 из 123 боевых разведывательных гусеничных бронемашин. Это произошло в рамках заключенного между двумя странами в 2014 году договора о покупке этих машин. Об этом сообщает портал Baltnews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

Как сообщает РБК, проект механизации пехотной бригады сухопутных сил латвийских ВС разделен на несколько этапов и очередей. В рамках этого проекта планируется поставить 123 единицы бронетехники.

Бронетехника предназначена для создания механизированного подразделения в стране. Перед поставкой она проходит капитальный ремонт и модернизацию. В сообщении говорится, что поставки запланированы до 2020 года. В основную сумму договора вошли полное обновление и капитальный ремонт 123 платформ, запчасти, обучение специалистов Латвии. Все это будет стоить 3,147 млрд руб. (€46,6 млн).

Протокол о намерении Латвии и Великобритании заключить договор о покупке в мае 2014 года 120 британских боевых гусеничных машин разведки (Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) был подписан в феврале того же года, сообщало агентство Delfi со ссылкой на документ. По данным латвийского Министерства обороны, сумма сделки должна была составить около 4,727 млн руб. (€70 млн). План развития ВС Латвии предусматривает реализацию проекта по механизации с 2014 по 2020 год.

Первые бронемашины M2A3 Bradley и танки M1A2 Abrams были поставлены в Латвию в марте 2015 года в ходе учебной операции Atlantic Resolve, которую США проводят в странах Балтии и в Польше.

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