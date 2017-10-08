Британец поздравил Путина с днем рождения через объявление в газете

17:28, 08 октября 2017, ПАИ

Британец Эндрю Картрайт поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, пожелав ему продолжать оставаться сильным, честным и справедливым лидером. Свое послание гражданин Великобритании оставил в разделе объявлений газеты Daily Telegraph, передает ТАСС.

«Будучи британским гражданином, страны, которая пока является членом Евросоюза, я хотел бы выразить вам мое глубочайшее уважение как миротворцу, как президенту и лидеру страны, которая сегодня играет важную роль на неспокойной международной арене», - написал он.

«В тот момент, когда возникают угрозы стабильности цивилизованного общества, которые распространяются в разных регионах мира, вы не боитесь брать на себя ответственность и вставать на сторону здравого смысла, разума и справедливости. Я хотел бы поздравить вас с днем рождения и пожелать вам продолжать оставаться сильным, честным и справедливым. С днем рождения, Владимир! С наилучшими пожеланиями от Эндрю Картрайта», - говорится в поздравлении.