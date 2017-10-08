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Страна и мир

Средний размер долга россиян достиг 150 тысяч рублей

За первые шесть месяцев этого года средний размер задолженности россиян вырос на пять процентов, составив 150 тысяч рублей. При этом средние месячные доходы граждан поднялись всего на 0,9% и достигли 30,6 тысячи рублей. Таковы результаты исследования МФО «Домашние деньги», которые приводит «Газета.Ru».

Как пишет портал Life, в среднем долги россиян на душу населения превысили месячные доходы в пять раз. Также в исследовании говорится, что к концу месяца у людей остаётся на траты семь с половиной тысяч рублей.

В Москве средний долг выше — 170 тысяч рублей, хотя выше и доходы. В среднем это 55 тысяч рублей. Самые высокие темпы роста бедности наблюдаются в Сибирском, Уральском и Северокавказском округах. Долги жителей Сибири в семь раз больше их доходов.

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