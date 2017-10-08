Рамзан Кадыров собрал свою сборную России по футболу на день рождения Путина

17:40, 08 октября 2017, ПАИ

7 октября в Грозном состоялся футбольный матч между командами «Лидер-65» и Club Italia Master . Встреча стала своеобразным подарком к 65-летию президента России Владимира Путина. Об этом пишет Afisha Daily.

Капитаном «Лидера» был сам глава Чечни Рамзан Кадыров. Вместе с ним на поле вышли лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков, легендарный бразильский футболист Роналдиньо, бывший капитан настоящей сборной России Роман Широков, а также известные в прошлом футболисты Валерий Карпин, Андрей Канчельскис, Виктор Онопко, Сергей Кирьяков, Александр Филимонов и другие. Главным тренером российской команды выступил сам Валерий Газзаев, приведший к победе в Кубке УЕФА московский ЦСКА.

В составе итальянцев вышли Марко Дельвеккио, Клаудио Джентиле, Фабрицио Раванелли, Сальваторе Скиллачи, Стефано Фьоре, Массимо Оддо и другие.

Нестандартный международный матч закончился победой «Лидера» со счетом 6:3. В составе российской сборной голами отметились Кержаков, Кузнецов, Кадыров, Широков, Роналдиньо и Даудов. У итальянцев три мяча забил Дельвеккио.