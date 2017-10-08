0
17:54
Американцы стали чувствовать себя в браке менее счастливыми
13:55
Телекомпания ВИD провела ребрендинг и изменила свою знаменитую заставку
08:15
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
22:43
Названы лучшие российские новостные программы
15:31
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
09:50
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак
15:22
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
Еще новости
Страна и мир

Ушел из жизни академик РАН доктор филологических наук Вячеслав Иванов

Нв 89-м году жизни скончался лингвист, академик РАН, доктор филологических наук Вячеслав Иванов. Об этом в фейсбуке сообщила журналистка Маша Слоним, передает Afisha Daily.

Иванов родился в семье писателя Всеволода Иванова. В 1951 году он окончил филологический факультет МГУ, после чего начал преподавать в университете, а затем в течение почти 30 лет работал в Институте славяноведения и балканистики. С 2003-го Иванов возглавлял Русскую антропологическую школу РГГУ.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Американцы стали чувствовать себя в браке менее счастливыми
08 октября 2017
Американцы стали чувствовать себя в браке менее счастливыми
Телекомпания ВИD провела ребрендинг и изменила свою знаменитую заставку
08 октября 2017
Телекомпания ВИD провела ребрендинг и изменила свою знаменитую заставку
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
06 октября 2017
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
Названы лучшие российские новостные программы
03 октября 2017
Названы лучшие российские новостные программы
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
01 октября 2017
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия 1
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак
01 октября 2017
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак 1
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
30 сентября 2017
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж
29 сентября 2017
Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж 2

Идет загрузка...