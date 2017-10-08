Ушел из жизни академик РАН доктор филологических наук Вячеслав Иванов
Нв 89-м году жизни скончался лингвист, академик РАН, доктор филологических наук Вячеслав Иванов. Об этом в фейсбуке сообщила журналистка Маша Слоним, передает Afisha Daily.
Иванов родился в семье писателя Всеволода Иванова. В 1951 году он окончил филологический факультет МГУ, после чего начал преподавать в университете, а затем в течение почти 30 лет работал в Институте славяноведения и балканистики. С 2003-го Иванов возглавлял Русскую антропологическую школу РГГУ.