Роботизированную котоподушку создали японские ученые

18:01, 08 октября 2017, ПАИ

Японский стартап Yukai Engineering представил Qoobo — небольшую подушку, которая виляет хвостом, когда ее гладят. Создатели называют своего робота «хвостатой подушкой, которая вылечит ваше сердце». Об этом сообщает Engadget.

Компания Yukai Engineering — стартап, который специализируется на создании роботизированных аксессуаров. Так, среди их разработок — пушистые уши, которые шевелятся в зависимости от того, расслаблен или напряжен человек, который их носит, или миниатюрная кукла-робот, которая умеет танцевать и петь.

Теперь компания показала концепт мягкого робота Qoobo — это подушка с хвостом, которая реагирует на поглаживания. Подушка представлена в двух цветах (сером и коричневом), оснащена USB-разъемом, с помощью которого устройство можно заряжать. На одной зарядке котоподушка может вилять хвостом в течение восьми часов.

Компания планирует запустить продажу Qoobo в июне 2018 года, а стоить подушка будет около 100 долларов.