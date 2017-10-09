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Детские коляски сгорели в подъезде одного из домов в Великих Луках

8 октября в Великих Луках произошел пожар на лестничной клетке в доме № 10/4 по улице Маршала Жукова. Как стало известно Псковскому агентству информации, там сгорели две детские коляски, закопчены стены и потолок на площади 40 квадратных метров. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Кроме того, в Пскове в раздевалке автомастерской на улице Ваганова, 1-а огнем повреждена обшивка потолка. Произошло это из-за нарушения правил безопасности при устройстве отопительной печи.

По той же причине в садоводческом товариществе «Пристань-1» в Псковском районе вчера сгорел дачный дом.
 

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