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Экономика

Минэк ожидает получить от приватизации 36 млрд рублей за три года

Министерство экономического развития РФ в два раза повышает прогноз по доходам от продажи госимущества в 2018–2020 годах. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в «Данных по прогнозному плану приватизации» на ближайшую трехлетку, внесенных в Госдуму.

Так, за три года Минэк ожидает получить от продажи имущества 36 млрд рублей. В предыдущем прогнозе Минэк ожидал 16,8 млрд рублей от приватизации в 2017–2019 годах.

При этом акцент будет сделан на продажу небольших объектов: в условиях роста экономики, восстановления цен на нефть и сокращения дефицита бюджета острой необходимости в приватизации крупнейших российских компаний нет.

В плане приватизации на 2017–2019 годы в части малого имущества значатся 1 тыс. 40 объектов. Среди них постройки, земельные участки, сараи, дачи, гаражи, нежилые помещения, заборы, бани и даже отдельно стоящие уборные.

В этом году продажа «малых» активов идет опережающими темпами, следует из макропрогноза на 2018–2020 годы, который был внесен в Госдуму. По состоянию на 15 июля продано активов на 11 млрд рублей.

В настоящее время Минэкономразвития разрабатывает законопроект, согласно которому малый и средний бизнес сможет в приоритетном порядке выкупать у государства помещения, которые уже арендует.

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