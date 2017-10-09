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Общество

Разработан новый ГОСТ на соль

Новый ГОСТ на соль, из которого уберут термин «поваренная» разработан ассоциаций «Руспродсоюз». Соль будет называться просто «пищевой». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора по GR ассоциации «Руспродсоюз» Алексея Тюника.

«Термин искажает смысл названия продукта… Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения… А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья», — сообщил он.
На данный момент определение «поваренная» является данью традиции.

Кроме того, по новому ГОСТу соль теперь может быть не только белого, но и бежевого цвета. Но зато йодировать ее можно будет только одним способом. Единственной возможной добавкой йода станет йодат калия, который удерживает полезную добавку 18 месяцев.

Ожидается, что новый ГОСТ должен в следующем месяце одобрить Росстандарт.

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