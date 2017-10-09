Проект о платной регистрации домашних животных планируется внести в Госдуму

09:09, 09 октября 2017, ПАИ

Законопроект о ветеринарной безопасности, который определит порядок платной регистрации домашних животных, планируется внести в Госдуму. Об этом заявил зампред комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимир Панов, передает РИА Новости.

По его словам, Правительство РФ разработало проект правил по учету и идентификации животных, сейчас завершается его подготовка. Он добавил, что за процесс регистрации предполагается ввести плату. «Но на сегодняшний день, пока мы не видим этих правил, я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь», - сказал депутат.

В. Панов также сообщил, что законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе. «Если человек с животным хочет провести чипирование, пожалуйста, чипируй, и, соответственно, это будет зафиксировано уже в государственном реестре животных. Либо, пожалуйста, ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно», — высказал свое мнение парламентарий.

Он подчеркнул, что в документе должен быть переходный период. «Мы с вами прекрасно понимаем, что начать и сказать: «Уважаемые владельцы животных, за два дня зарегистрируйте ваше животное" — это неправильно и будет выглядеть, скажем так, неуважительно по отношению к владельцам животных», — отметил Владимир Панов.

По его словам, необходимость принятия данных норм вызвана тем, что в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии» приняли положения, которые предполагают учет и идентификацию таких домашних животных, как кошки и собаки. "То есть уже предполагается, что у нас эта норма должна действовать на всей территории Российской Федерации. Так как не был принят подзаконный акт, который позволяет понять, как осуществляется [учет домашних животных – прим. ред. ], то, соответственно, эта норма не была реализована на протяжении двух лет», — обратил внимание он.

«Мы просили правительство уточнить данный вопрос, потому что многие зоозащитники говорили о том, что отсутствие на сегодняшний день… регистрации домашних животных своим владельцем, к сожалению, по-прежнему создает возможность для недобросовестных владельцев отказываться от своих животных, а во-вторых, уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан», — заключил зампред комитета Госдумы.