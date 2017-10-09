Около 7 тысяч родов происходит в Псковской области в год

10:10, 09 октября 2017, ПАИ

В Псковской области происходит около 7000 родов в год, больше половины из них – в Пскове. Об этом заявил председатель регионального госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов на пресс-конференции в редакции «Псковской правды» сегодня, 9 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в регионе выстроена трехступенчатая система оказания медицинской помощи: районные больницы - акушерские стационары - перинатальные центры. Все сложные роды концентрируются именно в последних.

«За 8 месяцев [2017 года] младенческая смертность в Псковской области даже ниже, чем в среднем в РФ. В этом году не было ни одной смерти в акушерском стационаре. На показателях родовспоможения должны в том числе сказаться появление службы санавиации и строительство нового перинатального центра», - рассказал Игорь Потапов.

Говоря о новом центре, он отметил, что подрядчики обещают закончить строительные работы в ноябре-декабре, после чего нужно будет получать лицензию на осуществление медицинской деятельности, а также разрешительную документацию. Он также добавил, что коллективу перинатального центра нужно будет время на освоение нового оборудования, но, по его словам, точные срои открытия новогое здания центра называть пока рано .