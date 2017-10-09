0
17:27
РЕВИЗИЯ: Территория добра «Лесопилка»
16:59
Тепло подано в большинство домов Пскова
16:17
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
15:17
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
14:04
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
11:41
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам
10:03
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд
Еще новости
Общество

Около 7 тысяч родов происходит в Псковской области в год

В Псковской области происходит около 7000 родов в год, больше половины из них – в Пскове. Об этом заявил председатель регионального госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов на пресс-конференции в редакции «Псковской правды» сегодня, 9 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в регионе выстроена трехступенчатая система оказания медицинской помощи: районные больницы - акушерские стационары - перинатальные центры. Все сложные роды концентрируются именно в последних.

«За 8 месяцев [2017 года] младенческая смертность в Псковской области даже ниже, чем в среднем в РФ. В этом году не было ни одной смерти в акушерском стационаре. На показателях родовспоможения должны в том числе сказаться появление службы санавиации и строительство нового перинатального центра», - рассказал Игорь Потапов.

Говоря о новом центре, он отметил, что подрядчики обещают закончить строительные работы в ноябре-декабре, после чего нужно будет получать лицензию на осуществление медицинской деятельности, а также разрешительную документацию. Он также добавил, что коллективу перинатального центра нужно будет время на освоение нового оборудования, но, по его словам, точные срои открытия новогое здания центра называть пока рано .

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Тепло подано в большинство домов Пскова
09 октября 2017
Тепло подано в большинство домов Пскова
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
09 октября 2017
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
09 октября 2017
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
09 октября 2017
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам
09 октября 2017
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам 1
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд
09 октября 2017
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд 9
Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
08 октября 2017
Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
Первая заявка поступила на соискание премии «Народное признание 2017»
08 октября 2017
Первая заявка поступила на соискание премии «Народное признание 2017» 1

Идет загрузка...