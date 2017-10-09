9
17:27
РЕВИЗИЯ: Территория добра «Лесопилка»
16:59
Тепло подано в большинство домов Пскова
16:17
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
15:17
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
14:04
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
11:41
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам
10:03
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд
Еще новости
Общество

Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд

В интервью программе «Однажды» телеканалу «НТВ», которое вышло в эфир 7 октября, режиссер Алексей Учитель косвенно подтвердил отцовство дочек Юлии Пересильд, актрисы родом из Пскова.

Напомним, Пересильд воспитывает двух дочерей - Анну (8 лет) и Марию (5 лет). Однако на протяжении долгого времени она отказывалась говорить, кто является отцом её детей. Лишь недавно в интервью Marie Claire Пересильд сказала, что родила дочек от Алексея Учителя. Сам режиссёр в субботней телепрограмме заявил: «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть».

Отметим, официально Алексей Учитель уже много лет женат на Кире Саксаганской

Версия для печати
Комментарии: 9 Обсудить >>>

Тепло подано в большинство домов Пскова
09 октября 2017
Тепло подано в большинство домов Пскова
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
09 октября 2017
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
09 октября 2017
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
09 октября 2017
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам
09 октября 2017
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам 1
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд
09 октября 2017
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд 9
Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
08 октября 2017
Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
Первая заявка поступила на соискание премии «Народное признание 2017»
08 октября 2017
Первая заявка поступила на соискание премии «Народное признание 2017» 1

Идет загрузка...