Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд

10:03, 09 октября 2017, ПАИ

В интервью программе «Однажды» телеканалу «НТВ», которое вышло в эфир 7 октября, режиссер Алексей Учитель косвенно подтвердил отцовство дочек Юлии Пересильд, актрисы родом из Пскова.

Напомним, Пересильд воспитывает двух дочерей - Анну (8 лет) и Марию (5 лет). Однако на протяжении долгого времени она отказывалась говорить, кто является отцом её детей. Лишь недавно в интервью Marie Claire Пересильд сказала, что родила дочек от Алексея Учителя. Сам режиссёр в субботней телепрограмме заявил: «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть».

Отметим, официально Алексей Учитель уже много лет женат на Кире Саксаганской.