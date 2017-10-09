Оборудование для нового перинатального центра в Пскове позволит привлекать для операций врачей из федеральных медучреждений

09:52, 09 октября 2017, ПАИ

Главный акушер-гинеколог Псковской области, руководитель Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк сегодня в ходе круглого стола в редакции «Псковской правды» рассказал что оборудование, которое поставят в находящееся на финишной стадии строительства новое здание центра, позволит привлекать для операций специалистов из федеральных медучреждений посредством технологий телемедицины.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, г-н Сукманюк рассказал, что представители компании-поставщика уже приезжали в Псков и тестировали оборудование для таких телеопераций.

«Это не обычный Skype [популярный интернет-сервис видеозвонков — ПАИ] — тут по многим каналам информация идет, врач в Петербурге может водить рукой врача в Пскове», — пояснил руководитель Псковского перинатального центра.

Также он сообщил, что в целом коллектив учреждения после переезда в новое здание останется прежним, но заметил, что новые доктора принимаются на работу. Однако, добавил главврач, найти специалистов для перинатальных центров достаточно сложно, так как молодые врачи, как правило, не могут работать в стационарах 3 уровня, а в перинатальном центре концентрируются все самые тяжелые патологии.