Сумку с документами похитил безработный у девушки в Великих Луках

12:22, 09 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала молодого человека, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 6 октября в Великих Луках возле магазина на проспекте Гагарина гражданин с применением насилия открыто похитил у 23-летней горожанки сумку с документами, после чего скрылся.

Потерпевшая сразу же обратилась за помощью к стражам порядка. Вскоре полицейские задержали 20-летнего безработного, ранее неоднократно судимого великолучанина. Похищенное изъято. Ведется проверка.