Активисты ОНФ проверили ход работ по благоустройству дворов в Невеле, Пушкинских Горах и Острове

13:10, 09 октября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области проконтролировали ход реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Невеле, Пушкинских Горах и Острове. Общественники оценили качество благоустройства и ремонта дворовых территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«В Невеле в программу в текущем году попало шесть дворовых территорий. На реализацию проекта городу выделено более 6 млн руб. Работы завершены в пяти дворах. Пожелания жителей многоквартирных домов сводились к асфальтированию дорожных проездов. Также установлены скамейки. Работы выполнены достаточно качественно. Еще один двор в настоящее время готовится к проведению работы», – рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Псковской области, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Всеволод Козловский.

В Невеле общественники также осмотрели две отремонтированные общественные территории, включенные в проект «Формирование комфортной городской среды» на текущий год. Это участки пешеходных тротуаров, проведенные на них работы положительно отмечены общественниками.

В поселке Пушкинские Горы в программу на текущий год попал один двор на улице Ленина, 24. В августе жители дома обратились в региональное отделение ОНФ с жалобой, что благоустройство в их дворе муниципалитет намерен производить не так, как желают граждане. В частности, спор разгорелся вокруг деревьев, которые должны были вырубить под автомобильную парковку. В ходе встречи жильцов с чиновниками с участием представителей Народного фронта была достигнута договоренность о том, что администрация муниципалитета за свой счет произведет оценку состояния деревьев и по экспертному заключению специалистов будет принимать решение о вырубке аварийных деревьев. Общественники посетили объект и отметили, что работы по благоустройству проведены. Для автовладельцев организован парковочный карман, который соседствует с зелеными насаждениями. Кроме того, проведены работы и на участке общественной территории, попавшей в программу благоустройства: пешеходный тротуар на улице Ленина замощен брусчаткой.

Общественники также осмотрели дворовые территории в городе Острове, где в программу на текущий год попали семь дворов. В части дворов к работам еще не приступали. В их числе большой двор в микрорайоне Строитель, 14, 15, 19; двор дома 8 на улице Шумейко. Начались работы во дворе дома 16 на улице 1 Мая и на улице К. Назаровой.

«Есть муниципалитеты, где работы уже завершены, в их числе город Великие Луки, в некоторых муниципалитетах процесс по благоустройству дворовых территорий идет достаточно медленно. Мы считаем, что администрации муниципалитетов обязаны ежедневно контролировать ход работ, чтобы не провалить программу», – отметил Козловский.

На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Псковская область в этом году получила из федерального бюджета субсидию в размере 138 млн руб.: 130 млн руб. из которых направлено на обустройство дворовых территорий и 8 млн руб. – на обустройство парковых зон. Софинансирование проекта из областного бюджета составляет порядка 12 млн руб. Активисты Народного фронта держат на контроле реализацию проекта.