В два раза сократилась младенческая смертность в Псковской области за 8 месяцев 2017 года

10:51, 09 октября 2017, ПАИ

В Псковской области за первые 8 месяцев 2017 года в два раза сократилось число младенческой смертности по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 9 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, за прошлый год скончалось около 40 детей, в этом году таких случаев - 21. В структуре смертности на первом месте стоит состояние, возникшее в перинатальном периоде, на втором – врожденные пороки развития. «Настораживает рост смертности на дому – 9 человек. Важно, чтобы все женщины проходили за период беременности три узи-скриннинга, чтобы выявлять врожденные патологии. Смертность на дому связана с вопросами межведомственного взаимодействия», - рассказал Игорь Потапов. Он также отметил, что от 110 до 140 женщин, рожавших в медучреждениях Псковской области, но не состояли на учете по беременности.

По словам Игоря Потапова, материнская смертность в России сейчас чаще всего обусловлена заболеваниями, не связанными с беременностью.