В перинатальном центре Пскова хотят установить видеокамеры для борьбы с хамством

10:21, 09 октября 2017, ПАИ

В новом здании Псковского перинатального центра, строительство которого должно завершиться до конца 2017 года, планируется установить видеокамеры для борьбы с хамством и разрешения конфликтных ситуаций.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня в ходе пресс-конференции в редакции «Псковской правды» областной детский омбудсмен Наталия Соколова рассказала о 2 обращениях в её адрес, связанных с жалобами на хамство и грубость со стороны персонала псковского роддома. «Мы быстро рассмотрели эти ситуации с [главврачом перинатального центра] Сергеем Сукманюком и [председателем областного госкомитета по здравоохранению] Игорем Потаповым, виновные были наказаны. К счастью, обращения не касались напрямую жизни ребенка», — отметила она и добавила, что многие конфликтные ситуации при родах могут быть неоднозначны.

«Главная задача — нормальное рождение здорового ребенка, здоровье матери и профессионально сопровождение беременных женщин, семьи после родов. Профессиональная помощь при родах — на это нужно обращать внимание. У женщины в предродовом состоянии эмоциональный стресс, именно в этом аспекте есть некоторая «хромота». Иногда нужно жестче направить женщину, чтобы роды прошли хорошо, но женщины все разные, иногда воспримут это как помощь, другие же — нет», — сказала Соколова и отметила, что, в любом случае, из перинатального центра женщина должна выходить счастливой и здоровой.

В свою очередь Сергей Сукманюк сообщил, что для предотвращения и объективного разбирательства возможных конфликтных ситуаций в новом здании перинатального центра планируется установить систему видеонаблюдения. «Опыт других регионов показывает, что установка видеокамер помогает в искоренении такого зла, как хамство и равнодушие [персонала]. Иногда и сами пациентки ведут себя неадекватно».