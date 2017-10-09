1
17:27
РЕВИЗИЯ: Территория добра «Лесопилка»
16:59
Тепло подано в большинство домов Пскова
16:17
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
15:17
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
14:04
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
11:41
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам
10:03
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд
Еще новости
Общество

«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам

14 октября во время тура по новостройкам псковичам покажут «Образцовый квартал» в Крестках, «Европу» и «Пятый элемент». Об этом Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков», организующей мероприятие.  

Дом № 7 в Крестках относится к новому для читателей издания жилому комплексу «Образцовый квартал». Из привычной части путешествия остались три дома: Венская, 3 и Пражская, 8/12 из «Европы» и Труда, 60 из «Пятого элемента».

В ходе тура по новостройкам можно будет сразу на месте задать вопросы профессионалам, а также сравнить разные варианты жилища в разных жилых комплексах.

Чтобы стать участником тура, нужно записаться по телефону: (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправление состоится 14 октября в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Тепло подано в большинство домов Пскова
09 октября 2017
Тепло подано в большинство домов Пскова
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
09 октября 2017
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
09 октября 2017
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
09 октября 2017
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам
09 октября 2017
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам 1
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд
09 октября 2017
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд 9
Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
08 октября 2017
Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
Первая заявка поступила на соискание премии «Народное признание 2017»
08 октября 2017
Первая заявка поступила на соискание премии «Народное признание 2017» 1

Идет загрузка...