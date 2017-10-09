«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам

11:41, 09 октября 2017, ПАИ

14 октября во время тура по новостройкам псковичам покажут «Образцовый квартал» в Крестках, «Европу» и «Пятый элемент». Об этом Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков», организующей мероприятие.

Дом № 7 в Крестках относится к новому для читателей издания жилому комплексу «Образцовый квартал». Из привычной части путешествия остались три дома: Венская, 3 и Пражская, 8/12 из «Европы» и Труда, 60 из «Пятого элемента».

В ходе тура по новостройкам можно будет сразу на месте задать вопросы профессионалам, а также сравнить разные варианты жилища в разных жилых комплексах.

Чтобы стать участником тура, нужно записаться по телефону: (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправление состоится 14 октября в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).