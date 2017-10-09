При псковском перинатальном центре создадут общественный совет и школу молодых мам

11:01, 09 октября 2017, ПАИ

«Надо разобраться, найти причину, устранить и предотвратить. Я бы хотел, чтобы в старом перинатальном центре остались старые привычки, а в новый перешли новые достижения, новые технологии, новое отношение к роженицам», - заявил председатель регионального госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов на круглом столе в редакции «Псковской правды» сегодня, 9 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Говоря о недавнем посте роженицы в соцсети Facebook, он отметил, что дискуссия не всегда корректна, а оценки не всегда однозначны, беспристрастны и объективны. «Нам бы хотелось разобраться, почему так бурно отреагировали псковички», - добавил он.

«Нужно понять, что нам необходимо — новые кадровые решения, новые методики и методы сопровождения беременных, дисциплинарная ответственность. Комитет проводит ведомственную внеплановую проверку и результаты далеко неоднозначные. Трудно будет дать моральную оценку», - пояснил Игорь Потапов.

По его словам, заявительница оказалась «достаточно объективна». Игорь Потапов рассказал, что встретился со всеми медицинскими работниками перинатального центра, - от санитарки до врача, - которые оказывали роженице помощь. Он также добавил, что у медрабоников есть своя позиция, которая несколько отличается от точки зрения заявительницы.

Игорь Потапов рассказал, что запланировано выездное заседание общественного совета при комитете по здравоохранению, чтобы общественники смогли пообщаться с роженицами без присутствия персонала. Также, по его словам, планируется создать общественный совет и школу молодых мам при самом перинатальном центре. «Цель комитета - не замалчивать проблемы, а найти первопричины и способы устранения проблем», - резюмировал он.