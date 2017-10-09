1
17:27
РЕВИЗИЯ: Территория добра «Лесопилка»
16:59
Тепло подано в большинство домов Пскова
16:17
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
15:17
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
14:04
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
11:41
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам
10:03
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд
Еще новости
Общество

При псковском перинатальном центре создадут общественный совет и школу молодых мам

«Надо разобраться, найти причину, устранить и предотвратить. Я бы хотел, чтобы в старом перинатальном центре остались старые привычки, а в новый перешли новые достижения, новые технологии, новое отношение к роженицам», - заявил председатель регионального госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов на круглом столе в редакции «Псковской правды» сегодня, 9 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Говоря о недавнем посте роженицы в соцсети Facebook, он отметил, что дискуссия не всегда корректна, а оценки не всегда однозначны, беспристрастны и объективны. «Нам бы хотелось разобраться, почему так бурно отреагировали псковички», - добавил он.

«Нужно понять, что нам необходимо — новые кадровые решения, новые методики и методы сопровождения беременных, дисциплинарная ответственность. Комитет проводит ведомственную внеплановую проверку и результаты далеко неоднозначные. Трудно будет дать моральную оценку», - пояснил Игорь Потапов.

По его словам, заявительница оказалась «достаточно объективна». Игорь Потапов рассказал, что встретился со всеми медицинскими работниками перинатального центра, - от санитарки до врача, - которые оказывали роженице помощь. Он также добавил, что у медрабоников есть своя позиция, которая несколько отличается от точки зрения заявительницы.  

Игорь Потапов рассказал, что запланировано выездное заседание общественного совета при комитете по здравоохранению, чтобы общественники смогли пообщаться с роженицами без присутствия персонала. Также, по его словам, планируется создать общественный совет и школу молодых мам при самом перинатальном центре. «Цель комитета - не замалчивать проблемы, а найти первопричины и способы устранения проблем»,  - резюмировал он.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Тепло подано в большинство домов Пскова
09 октября 2017
Тепло подано в большинство домов Пскова
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
09 октября 2017
7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
09 октября 2017
Александр Бушуев: «Народное признание» - необходимая в любом социуме опция
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
09 октября 2017
Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам
09 октября 2017
«Образцовый квартал» увидят псковичи во время очередного тура по новостройкам 1
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд
09 октября 2017
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд 9
Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
08 октября 2017
Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
Первая заявка поступила на соискание премии «Народное признание 2017»
08 октября 2017
Первая заявка поступила на соискание премии «Народное признание 2017» 1

Идет загрузка...