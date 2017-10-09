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Общество

53 незаконных орудий лова изъяли инспекторы у рыбаков на псковских водоёмах

За прошедшую неделю в Псковской области сотрудники рыбоохраны выявили 17 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За семь дней сотрудники ведомства наложили штрафов на сумму 18,3 тыс. рублей, взыскали штрафов на 14,3 тыс. рублей. У нарушителей были изъяты 37 килограмм водных биоресурсов и 53 незаконных орудий лова.

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