Елена Полонская призвала псковских мужчин присутствовать на родах и активнее помогать жёнам после них

11:06, 09 октября 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы, руководитель региональной общественной организации «Родительский комитет» Елена Полонская призвала жителей региона активнее помогать жёнам при рождении детей. Об этом она заявила на круглом столе в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, Елена Полонская рассказала, что сама имеет троих детей, которых родила в Псковском перинатальном центре и претензий к врачам не имеет. «С моей стороны жалоб и негативных отзывов о деятельности медицинского персонала нет, так же как и от мам, которые ко мне обращались», - добавила депутат. Она уточнила, что все жалобы псковичек, обращающихся в общественную организацию, сводились не к качеству оказания медпомощи, а к тому, что им казалось, будто врачи грубо с ними общались во время родов. По словам Елены Полонской, в итоге всё сводилось к тому, что в тот момент специалистам было необходимо повышать голос на рожениц.

Главврач перинатального центра Сергей Сукманюк в свою очередь отметил, что в псковском перинатальном центре сейчас нет полноценных условий для пребывания отцов. Он добавил, что многие женщины принципиально отказываются от присутствия мужа на родах. Елена Полонская уточнила, что участие мужа заключается не только в присутствии на родах, но и в помощи жене в послеродовом периоде.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова добавила, что работники перинатального центра тоже должны морально поддерживать рожениц. По её словам, нужно, чтобы произошел «сдвиг от человека-профессионала к человеку, который приносит в наше общество нового гражданина».

Елена Полонская в заключение отметила, что псковичкам нужно больше говорить о хорошем опыте, выражать благодарности персоналу.