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Экономика

Администрация Псковской области поддерживает кластерные инициативы

Администрация Псковской области поддерживает кластерные инициативы. Об этом в ходе работы деловой миссии Ассоциации кластеров и технопарков в Великих Луках заявила первый заместитель председателя Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Ирина Васильева поприветствовала участников миссии и напомнила, что благодаря активной работе руководства кластера вместе с администрацией региона он одним из первых вошел в федеральный реестр и получил господдержку. В настоящее время псковский электротехнический кластер реализует два проекта на общую сумму 1,7 млрд рублей. Кластер не только участвует в программе импортозамещения, но и вносит весомый вклад в социально-экономическоеразвитие региона: численность работников всех входящих в него предприятий составляет более 4 тысяч человек, созданы 117 новых рабочих мест, до конца 2018 года планируется создать еще 287.

Кроме того, благодаря успешной работе предприятий кластера наблюдается рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, подчеркнула Ирина Васильева. «Администрация Псковской области поддерживает кластерные инициативы, эта поддержка в числе приоритетных направлений работы», — отметила она.

Также первый зампредседателя Госкомитета по экономическому развитию сообщила, что сейчас ведутся переговоры о создании на базе ОЭЗ «Моглино» межрегионального промышленно-химического кластера.

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