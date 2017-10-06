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Экономика

Александр Козловский: Тенденция создания кластеров в ближайшее время охватит всю страну

Депутат Государственной Думы Александр Козловский, который в свое время был одним из инициаторов создания регионального электротехнического кластера, принял активное участие в работе деловой миссии Ассоциации кластеров и технопарков, которая состоялась 6 октября в Псковской области. Перенимать опыт успешной работы псковских и великолукских производств приехали представители всей России — миссия объединила руководителей предприятий и организаций, ассоциации, Минпромторга, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Работа псковского электротехнического кластера — это выполнение программы импортозамещения, на которую Минпромторг ориентирует российских производителей, — прокомментировал Александр Козловский. — Конечно, очень приятно, что именно у нас на Псковщине проходит это мероприятие по обмену опытом, что сюда люди приехали, чтобы посмотреть на предприятия Великих Лук. Я уверен, что создание кластеров — это один из самых эффективных инструментов программы импортозамещения».

Как отметил депутат Госдумы, сейчас на территории России действует порядка пятидесяти кластеров, а во многих регионах принята экономическая политика, которая предусматривает создание таких производственных коопераций. «Я думаю, эта тенденция уже стартовала и в ближайшее время охватит всю страну. Будут развиваться и сами кластеры. Например, на сегодняшний день псковский кластер защитил два проекта, в следующем году появятся новые. Правительство не ограничивает по времени работу кластеров, так что основной объем работы впереди. Теперь все в руках руководителей производственных предприятий, слово за ними», — сказал он.

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