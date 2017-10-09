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Общество

Снимок из Полистовского заповедника попал на всероссийский конкурс

Одним из финалистов всероссийского фотоконкурса «Путешествуя — помогай» стал снимок, сделанный в Полистовском заповеднике. Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, участница волонтёрского проекта Русского географического общества Анастасия Онаверина сделала фоторепортаж о работе сотрудников отдела охраны заказника. На одном из фото инспектор устанавливает «лесную камеру». 

В Полистовском заповеднике рассказали, что фотоловушка, или «лесная камера», появилась в обиходе сотрудников российских особо охраняемых природных территорий сравнительно недавно. Она представляет собой фотокамеру (иногда с функцией съёмки видео), снабжённую датчиком движения, аккумулятором и приспособлением для крепления. Всё это укрыто в прочный влагозащитный корпус, имеющий маскировочную окраску. При попадании в радиус действия датчика движущегося объекта камера бесшумно и незаметно делает снимок. 

В условиях заповедника фотоловушки могут применяться для оценки состава фауны труднодоступных участков, для подтверждения обитания или захода на территорию представителей редких видов («личные» встречи с которыми маловероятны или недостоверны). Отдельные любопытные кадры из жизни животных становятся популярными в социальных сетях: медведь-танцор из Висимского заповедника, семейные драмы обитателей национального парка «Земля леопарда», пятнистые поросята из «Брянского леса».

Героями фотоисторий в Полистовье чаще всего становятся типичные обитатели среднерусского смешанного леса, луга, заболоченного берега ручья: лось, медведь, косуля, волк, бобр.

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