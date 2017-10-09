Псковичка взяла «золото» на Международном турнире по самбо

12:34, 09 октября 2017, ПАИ

7 октября в городе Кола Мурманской области прошел Международный турнир по самбо среди девушек «Надежда самбо». Псковская спортсменка Виктория Ордина из спортшколы «Мастер» заняла первое место в весовой категории 44 килограмма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковской Федерации самбо.

Кроме того, псковички Дарья Стояновская и Полина Ванюхина дошли до финала, но уступили соперницам из Мурманска. Также Ангелина Степанова выиграла первую схватку, но проиграла во второй и заняла третье место.

Как рассказала в Федерации, в турнире принимали участие около 100 спортсменок из Мурманской области, Пскова, республик Карелия и Коми. Соревнования являлись подготовительным этапом к первенству Северо-Западного федерального округа, которое пройдет в апреле 2018 года в Пскове.