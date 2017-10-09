Нетрезвая автоледи на Pontiac Vibe устроила ДТП на Рижском проспекте в Пскове

11:37, 09 октября 2017, ПАИ

8 октября в 0:10 в Пскове у дома № 70 по Рижскому проспекту нетрезвая женщина на Pontiac Vibe врезалась в стоявший ВАЗ-21053. Вследствие удара автомобиль наехал на припаркованный Nissan X-Trail, который в результате столкнулся со стоявшим Nissan Note. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ВАЗ загорелся, а его 22-летний водитель был госпитализирован.

Кроме того, в 20:55 в Опочке у дома № 45 по улице Пролетарской неустановленный автомобиль сбил идущего по проезжей части 56-летнего мужчину. В результате ДТП пешехода доставили в больницу.

7 октября в 20:15 в Пскове у дома № 13а по улице Инженерной 64-летний мужчина на Chevrolet Lacetti наехал на 65-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерку пришлось госпитализировать.

В этот же день в 22:30 у дома № 22 по Октябрьскому проспекту 28-летний водитель ВАЗ-217230 врезался в стоявший Renault Logan. Водитель ВАЗа, а также 55-летний и 54-летняя пассажиры иномарки получили незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

Других ДТП за прошедшие выходные не произошло. Сотрудники ГИБДД задержали 27 водителей в состоянии алкогольного опьянения.