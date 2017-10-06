Директор электротехнического кластера Псковской области: Наша цель — сплотить предприятия и помогать друг другу развиваться

12:01, 09 октября 2017, ПАИ

Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков, которая состоялась в Псковской области, провела ряд мероприятий на базе якорного предприятия псковского электротехнического кластера — великолукского Завода электротехнического оборудования. Участники миссии посетили конструкторское бюро и отдел технологов, ознакомились с деятельностью ООО «ЗЭТО — Газовые технологии», прошли по цехам завода и осмотрели производственные площадки предприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Мы хотим максимально показать, как функционирует наш кластер, какую продукцию мы производим и каких результатов мы добились, — сказал генеральный директор ЗАО «ЗЭТО», директор электротехнического кластера Денис Мунштуков. — Кластер сформирован на базе предприятий, которые накопил уникальные компетенции в сфере машиностроения. Это 13 промышленных предприятий, четыре из которых мы сегодня посетили, один опорный профильный вуз — ПсковГУ».

Как отметил Денис Мунштуков, главная цель создания кластера — повышение энергетической безопасности и снижение зависимости от иностранного оборудования. Он напомнил о недавнем прецеденте с поставкой турбин в Крым. «Это наглядный пример, почему нужно развивать электротехнический кластер — для того, чтобы исключить такие риски в энергетике», — подчеркнул он.

Помимо реализации программы импортозамещения кластер помогает развивать региональное производства. «В рамках кластера малые предприятия получают заказы от крупных производств, что дает им возможность увеличить загрузку производственных мощностей, количество рабочих мест. На первом уровне организации осуществляется производство деталей и комплектующих, на втором собираются более сложные узлы и агрегаты, на третьем из них создается конечная продукция. Таким образом, в нашем кластере есть и крупные предприятия, и небольшие заводы с разным технологическим оснащением. Наша цель — сплотить предприятия и помогать друг другу развиваться», — заключил директор кластера.

В свою очередь один из участников миссии, заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Илья Волынский отметил, что промышленность в Псковской области, в том числе в городе Великие Луки, находится на очень высоком уровне. «Нам есть с чем сравнивать, были во многих регионах, но великолукское производство впечатляет, особенно ЗАО «ЗЭТО», - сказал он.

Илья Волынский также рассказал, что в Астраханской области сейчас идет работа над созданием судостроительного кластера. «Обмен мнениями, опыт, увиденные механизмы работы очень помогут в формировании кластера в нашем регионе», - отметил он.