Открытую лекцию для студентов ПсковГУ прочитали участники деловой миссии Ассоциации кластеров и технопарков

11:49, 09 октября 2017, ПАИ

Встречу со студентами великолукского филиала Псковского государственного университета провели участники деловой миссии Ассоциации кластеров и технопарков, которая работала 6 октября в Великих Луках. Узнать о механизме и целях создания кластеров пришли студенты четвертого курса, многие из которых в скором времени, возможно, будут трудиться на кластерных предприятиях, поскольку ПсковГУ, как опорный вуз региона, напрямую входит в эту организацию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Как рассказал проректор по учебной работе и международной деятельности Владимир Микушев, сейчас ПсковГУ является широкопрофильным многоуровневным университетом, который готовит в том числе специалистов инженерно-технического профиля от среднего профессионального образования до аспирантуры. В общей сложности в ПсковГУ обучаются более 10 тысяч студентов, и, как отметил Владимир Микушев, великолукский филиал намерен ориентироваться на лидеров промышленного роста и целенаправленно вести подготовку кадров для них.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко подчеркнул, что кластер — это уникальный механизм развития внутренней региональной политики. «Сейчас очень важно развивать нашу промышленность, и я надеюсь, что по итогам нашей встречи многие из вас захотят работать на предприятиях кластера или выдвинут свои предложения по повышению его эффективности», — сказал он.

Уникальность кластера Андрей Шпиленко охарактеризовал так: «В случае с промышленными кластерами государство напрямую поддерживает промышленные предприятия. Государство говорит — если ты реализуешь свой проект, направленный на импортозамещение, мы возместим часть затрат. Вы можете гордиться Псковской областью, в которой живете, ведь она вошла в число пяти субъектов РФ, которые Минпромторг поддержал в первую очередь».

Заместитель руководителя Департамента региональной промышленной политики Минпромторга Денис Цуканов отметил, что такая поддержка — это восстановление утраченных в 90-е годы связей между отечественными предприятиями. «Тогда в нашу страну хлынул поток зарубежной продукции, из-за чего мы потеряли часть хозяйственной самостоятельности, — сказал он. — Но нельзя жить только за счет западных технологий, западной продукции. Внешнеэкономическая ситуация сейчас непростая, а когда страна зависима от зарубежных технологий и оборудования, она превращается в сырьевой придаток. Поэтому поддержка кластеров — это поддержка производства на территории РФ».

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Представитель Минпромторга напомнил молодежи, что основной объем налогов, на которые реализуются различные социальные программы, дает именно промышленность. Он привел в пример американский Детройт, который после закрытия промышленных предприятий превратился в город-призрак.

Отдельно Денис Цуканов остановился на вопросе популяризации рабочих профессий. «Юристов, экономистов и менеджеров много, представителями этих профессий рынок труда перенасыщен, — сказал он. — А вот инженерно-технических кадров не хватает. Поскольку в Великих Луках сосредоточен основной промышленный потенциал Псковской области, то у вас есть все возможности реализоваться здесь в профессии, найти применение своим способностям на предприятиях кластера».

Первый заместитель председателя областного Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева рассказала студентам про меры поддержки, которые оказываются начинающим предпринимателям и тем, кто уже имеет свое дело.

Директор электротехнического кластера, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков напомнил, что он сам закончил Псковский политехнический институт и готов помочь молодежи, которая решит работать на предприятиях, входящих в кластер. «Большинство предприятий испытывает дефицит специалистов, поэтому ЗАО «ЗЭТО» тесно сотрудничает с учебными заведениями всей области, многие студенты проходят на нашем заводе практику, — отметил Денис Мунштуков. — Завод постоянно развивается, в следующем году будет сдана еще одна производственная площадка с новыми рабочими местами. Каждый год мы проводим набор специалистов, хорошим стимулом является достойная зарплата, комфортный микроклимат в коллективе, социальные гарантии».

Как рассказал руководитель объединения, работа на предприятиях кластера дает возможность проявить себя всем, кто стремится к профессиональному росту и развитию. Так, сотрудникам ЗАО «ЗЭТО» оказывается помощь в научной работе, защите диссертаций. «Сегодня промышленность показывает хорошую динамику роста производства, и предприятия Псковской области здесь не исключение, — подчеркнул он. — Мы ждем вас на предприятиях кластера, приходите, вам понравится».

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский обратил внимание молодежи, что именно им в недалеком будущем предстоит заниматься инновациями и создавать экономику будущего. «Сегодня, работая в думском комитете по экономической политике, инновациям и предпринимательству, мы принимаем те законопроекты, которые направлены на развитие кластеров, технопарков, цифровой экономики», — рассказал он.

Также депутат коснулся законопроекта о технопарках, одним из авторов которого он стал. Законопроект, уже принятый в первом чтении, узаконивает существование технопарков, вводит их в правовое поле. «Может быть, это небольшой шаг, но он был необходим. В ближайшее время на законодательном уровне должны появиться и контрактные производства. Это новая модель, которая предусматривает наличие технологических и конструкторских служб, работающих на заказ. В контрактных производствах, заинтересованы, например, инвесторы, у которых есть технология, но которые не хотят строить цеха для производства продукции. Таким образом, контрактное производство получает заказ, люди — рабочие места, бюджет — налоги, а заказчик — готовую продукцию. Понятие контрактного производства тоже надо вводить на законодательном уровне, и сегодня в Думе мы над этим работаем», — подчеркул он.

Тема контрактных производств заинтересовала не только студентов, но представителей Ассоциации кластеров и технопарков. Директор этой организации Андрей Шпиленко предложил Александру Козловскому через несколько месяцев провести на базе ПсковГУ круглый стол, чтобы вместе со студентами обсудить это новое направление развития производства.