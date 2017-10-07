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Спорт

Пушкиногорский шахматист представит Псковскую область на Чемпионате Северо-Запада по блицу в 2018 году

В Опочке сильнейшие шахматисты Псковской области разыграли призы и медали в открытом Чемпионате области по блицу. Как сообщил Псковскому агентству информации председатель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, чемпионат подлежит обсчету на международный рейтинг ФИДЕ и российский шахматный рейтинг.

Среди участников турнира были чемпион области по блицу 2016 года великолучанин Валентин Власов, чемпион области по классическим шахматам 2017 года Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор и чемпион Пскова по блицу 2017 года Олег Малахов. Впервые турнир проходил в гимназии имени уроженца Опочецкого уезда русского шахматного мастера XIX века Александра Петрова, где разместился Всероссийский ресурсный центр подготовки учителей шахматного всеобуча. Экскурсию провел директор гимназии и главный арбитр соревнований Юрий Богашёв.

Чемпионом области 2017 года по блицу стал кандидат в мастера спорта России Одиссей Сулейманянц, который опередил кандидата в мастера спорта России Валентина Власова. Бронзовую медаль получил кандидат в мастера спорта России Святослав Самсонов из Пскова, который только по дополнительным показателям опередил своего земляка Романа Малышева.

За лучший результат среди женщин грамота и специальный приз от организаторов вручен Виктории Емельяновой из Великих Лук, лучшим юниором стал Даниил Коржаков из Красногородского района, а лучшим ветераном - кандидат в мастера спорта России Леонард Мелконян (Великие Луки).

Дмитрий Шахов вместе с Юрием Богашёвым вручили медали, грамоты и ценные призы чемпиону и призерам соревнований, а победитель соревнований Одиссей Сулейманянц получил право представлять Псковскую область на С.

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