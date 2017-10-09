XVIII Всероссийский фестиваль «Мой Пушкин» стартует в Пушкинских Горах 11 октября
11 октября в Пушкиногорском районе начнёт работу XVIII Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин». Торжественное открытие фестиваля состоится в 15:00 в малом зале Научно-культурного центра, сообщили Псковскому агентству информации в оргкомитете фестиваля.
В фестивале примут участие обучающиеся образовательных организаций из Азовской, Вологодской, Курганской, Липецкой, Московской, Мурманской, Пермской, Псковской и Рязанской областей по номинациям «Юные поэты и прозаики», «Художественное слово», «Исследовательская», «Классический танец», «Академический вокал», «Пушкинские штудии» (детские театральные коллективы).
В состав оргкомитета фестиваля «Мой Пушкин» вошли начальник Государственного управления образования Псковской области, доктор исторических наук Александр Седунов; директор Пушкинского заповедника «Михайловское», кандидат экономических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации Георгий Василевич; хранитель усадьбы «Петровское», кандидат филологических наук Любовь Козмина; заместитель руководителя межрегиональной общественной организации содействия воспитанию «Содружество организаторов воспитательного процесса», кандидат педагогических наук Лидия Виноградова; режиссёр Московского театра имени К. С. Станиславского, руководитель детского театрального коллектива «Книга на сцене» Ольга Великанова; научный сотрудник лаборатории театра Института художественного образования РАО, руководитель объединения «Московский школьный театр» Владимир Голкин. Главный исполнитель проекта - Дом детства и юношества «Радуга».
Конкурсная программа фестиваля предполагает мастер-классы, конкурсы, круглый стол для обмена опытом и обсуждения насущных проблем.
Участники фестиваля побывают на экскурсиях во всех музеях-усадьбах Пушкинского заповедника, для них подготовлена большая культурно-развлекательная программа.
С программой фестиваля можно познакомиться на сайте Дома детства и юношества «Радуга» - http://pskov-raduga.ru/.