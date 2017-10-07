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Спорт

Скончался основатель ФК «ВДВ-Купол» Юрий Иванов

Сегодня, 9 октября, на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался основатель футбольного клуба «ВДВ-Купол» Юрий Иванов. Об этом сообщается в группе «Псковский футбол» в соцсети «Вконтакте».

Гвардии майор Юрий Иванов являлся начальником физической подготовки 237 парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ, был участников боевых действий в Афганистане, дважды кавалер ордена Красной Звезды.

Более 10 лет он руководил созданным им клубом, который в нынешнем сезоне стал победителем в Чемпионатах Пскова и Псковской области, а также завоевал Кубок региона по футболу.

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