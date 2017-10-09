Александр Котов проверил завершение технического обустройства новостройки на Индустриальной в Пскове

14:04, 09 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 9 октября, в Пскове председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов проверил завершение технического обустройства нового дома 6а по улице Индустриальной.

Напомним, дом № 6а по улице Индустриальной должен был быть сдан в эксплуатацию в 2015 году, но по финансовым причинам компания-застройщик «Строй-Кром» так и не сумела выполнить обязательства перед участниками долевого строительства. При содействии Александра Котова была создана комиссия в составе представителей обманутых дольщиков, компании-застройщика, комитета по строительному и жилищному надзору, администрации города и подрядчика, компании «Эгле», согласившейся заняться завершением строительных работ. По итогам её работы застройщик и подрядчик подписании соответствующий договор.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава компании «Эгле» Роман Кухи рассказал, что на этой неделе во всем доме будет произведен пуск отопления. «У нас все оборудование готово для запуска. Что касается электричества – оно функционирует, счетчики приедут либо на этой, либо на следующей неделе, они все оплачены, допуски все получены. Проблема только в том, чтобы забрать их с завода, потому что сейчас все счетчики едут в Крым. Срок поставки до декабря», - пояснил он.

По его словам, касаемо газоснабжения, компания заключила договор с «Межрегионгазом» и произвела оплату на 85%, а все материалы для монтажа сетей уже находятся в доме на цокольном этаже. Подрядчик обещает закончить все работы на следующей неделе.

«Лифт у нас также запущен, работает, нужно заключить договор на эксплуатацию. Нужно подготовить документы, чтобы лифт был передан как положено в управляющую компанию для обслуживания. По кровле все работы выполнены, парапеты все сделаны, на балконах ограждения поставили, на этой неделе все будет закончено», - добавил представитель компании «Эгле».

Александр Котов поинтересовался о проделанных внутренних работах в квартирах. «У нас были квартиры, которые сделали самовольно сами жители, 22 квартиры, это была целая история, потому что некоторые санузлы появились над жилыми помещениями, что собственно категорически нельзя делать. Слава богу у нас двухэтажные квартиры, то есть если они будут топить, то сначала себя сами», - рассказал Роман Кухи.

По его словам, сейчас произошли пересогласования в рабочей документации и все бумаги были переданы в БТИ. «Мы получили все документы необходимые для того, чтобы отдать дом уже на ввод в эксплуатацию», - добавил директор «Эгле».

«Вы можете сказать, когда дом будет сдан в полную эксплуатацию?», - поинтересовался Александр Котов.

«Я думаю, что максимум 10 дней, это уже не от нас зависит, оплата вся произведена, материалы все здесь есть», - заключил глава «Эгле».