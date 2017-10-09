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Общество

Елена Полонская: У каждой проблемы есть свои «фамилия-имя-отчество»

«У каждой проблемы есть свои «фамилия-имя-отчество», нельзя говорить обобщая, что в перинатальном центре работает плохой персонал и оказывает не качественные услуги», - заявила заместитель главы Пскова, руководитель общественной организации «Родительский комитет» Елена Полонская в ходе круглого стола в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 9 октября.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Елена Полонская отметила, что «если кто то из персонала оказал некачественную услугу, тогда нужно конкретно говорить об этом человеке, в перинатальном центре много хороших врачей и я им очень благодарна».

«Мы очень много говорим о негативных историях, я все же предлагаю писать не только о плохих историях, но и о хороших, позитивных историях. Многие женщины, многие семьи благодарны нашим врачам, которые работают в псковском перинатальном центре, за их работу», - добавила она.

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