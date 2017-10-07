Подведены итоги Чемпионата Псковской области по автомногоборью

14:21, 09 октября 2017, ПАИ

В абсолютном зачете Чемпионата Псковской области по автомногоборью по итогам сезона 2017 года первое место занял Константин Астахов из Санкт-Петербурга, второе - Ольга Стебихова (Псков), третье - Павел Захарченко (Псков). Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Среди автомобилей с передним приводом победил Андрей Герасенков (Санкт-Петербург). Второе место занял Максим Потехин (Сертолово), третье - Максим Федоров (Псков).

В соревнованиях машин с задним приводом в тройке лидеров оказались псковичи. Первое место заняла Ольга Стебихова, второе - Павел Захарченко, третье - Руслан Русинов.

В состязаниях полноприводных машин первым оказался Константин Астахов (Санкт-Петербург), «серебро» завоевал Александр Федоров (Санкт-Петербург), «бронзу» - Максим Потехин (Сертолово).

В Первенстве региона по автомогоборью, где соревнуются водители до 18 лет, первое место занял Вадим Волков (Санкт-Петербург), второе - Тимур Абитов (Всеволожск), третье - Станислав Соловьев (Луга).

В Кубке Чемпионов, в котором соревновались лидеры чемпионата области прежних лет, первое место досталось псковичу Кириллу Ксенофонтову, второе – петербуржцу Дмитрию Одинцову, третье - Антону Борисенко из Пскова.

В командном зачете первыми стали представители команды RS-TEAM из Санкт-Петербурга. Второе место заняла псковская команда «Драйв», третье – команда «Скобари» из Пскова.

Напомним, финал чемпионата состоялся 7 октября на автодроме под Изборском. В нем принимали участие около 60 экипажей.