Дмитрий Караневский из Великих Лук прошел слепое прослушивание на шоу «Голос» (ВИДЕО)
6 октября в эфире Первого канала в шоу «Голос» уроженец Великих Лук Дмитрий Караневский прошел слепое прослушивание. Он исполнил песню «Почему отчего» из фильма «Повесть о первой любви».
Дмитрий Караневский родился в 1992 года в Великих Луках. В настоящее время - актер театра и кино, музыкант, лидер музыкальной группы «Пролетарское танго», известен по работе в петербургском театре Ленсовета и роли в телесериале «Иные».