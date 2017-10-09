Основная фаза российско-белорусского учения стартовала в Псковской области

14:37, 09 октября 2017, ПАИ

9 октября подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Белоруссия, принимающие в совместном тактическом учении в Псковской области, получили указания на приведение в готовность к выполнению учебно-боевых задач. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Передовые подразделения объединенной группировки вышли в район сосредоточения, где выполняют задачу по поиску и уничтожению диверсионных групп условного противника, обнаруженных накануне наблюдателями разведывательных подразделений.

По легенде учения, батальонная тактическая группа со средствами усиления ССО Белоруссии перешла под единое командование объединенного штаба учений.

В целом, основные силы объединенной группировки состоят из штатных парашютно-десантных батальонов со средствами усиления и разведки. Всего около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

В объединенную группировку вошли БТР-80, БМД-2, САО 2С9, 82 мм минометы, 135 мм противотанковые ракетные комплексы, а также специальная техника связи и инженерной разведки, специальное снайперское оружие, средства воздушной разведки, радиоэлектронной борьбы, автоматическое стрелковое и динамореактивное оружие различного калибра, состоящие на вооружении в армиях двух государств.

Управлять практическими действиями объединенной группировки войск будет руководитель российско-белорусского тактического учения полковник Евгений Тонких.

Практические действия военнослужащих обоих государств будут осуществляться на полигонах Кислово, Струги-Красные и аэродроме Кресты в Псковской области. Продолжаться они до 11 октября включительно.

Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории России проходит в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Белоруссия, напомнили в пресс-службе ведомства.