Пскович стал призером Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по мотокроссу
Студент ПсковГУ, кандидат в мастера спорта Олег Каранин стал призером II заключительного этапа Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по мотокроссу. Соревнования состоялись в поселке Стеклянный Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил тренер Юрий Баулин.
Олег Каранин занял второе место в классе мотоциклов «Open». По сумме двух этапов чемпионата он тоже стал серебряным призером.
Также по техническим причинам чемпионат был совмещен с III этапом Кубка «Ладога». Здесь Олег Каранин по сумме трех этапов занял первое место.
Кроме того, отметил собеденик агентства, среди спортсменов-любителей в группе «А» представитель псковского клуба «Позитивная механика» Алексей Алексеев получил «бронзу».
Юрий Баулин добавил, что торжественное награждение лучших гонщиков пройдет в декабре в Санкт-Петербурге.