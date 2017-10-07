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Пскович стал призером Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по мотокроссу

Студент ПсковГУ, кандидат в мастера спорта Олег Каранин стал призером II заключительного этапа Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по мотокроссу. Соревнования состоялись в поселке Стеклянный Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил тренер Юрий Баулин.

Олег Каранин занял второе место в классе мотоциклов «Open». По сумме двух этапов чемпионата он тоже стал серебряным призером.

Также по техническим причинам чемпионат был совмещен с III этапом Кубка «Ладога». Здесь Олег Каранин по сумме трех этапов занял первое место.

Кроме того, отметил собеденик агентства, среди спортсменов-любителей в группе «А» представитель псковского клуба «Позитивная механика» Алексей Алексеев получил «бронзу».

Юрий Баулин добавил, что торжественное награждение лучших гонщиков пройдет в декабре в Санкт-Петербурге.

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