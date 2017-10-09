До 13 октября продлён приём заявок на псковскую «Киноманию-2017»

16:02, 09 октября 2017, ПАИ

До 13 октября у молодежи Пскова есть возможность подать заявку на участие в конкурсе любительского короткометражного кино «Киномания». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском Молодежном центре.

Работы, представленные на «Киноманию», должны соответствовать тематике этого года: «Завтра – это мы». Она подразумевает отражение изменений в среде молодежи, в жизни отдельных молодых людей в рамках определенного временного промежутка, потому что лучше всего и острее всего время чувствуют именно молодежь.

По словам организаторов, каждая работа в условиях ограниченной длительности (до 15 минут) должна отразить какой-либо вопрос в формате притчи, назидательной истории, заключающей в себе нравственное поучение. История из жизни (выдуманная или реальная), опираясь на которую можно отразить животрепещущий для молодежи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

В этом году финал конкурса вновь состоится в формате просмотра и обсуждения кинокартин. Зрители смогут напрямую обратиться к авторам работ и задать интересующие их вопросы. Победителей определят 16 ноября в медиа-холле театра драмы имени А. С. Пушкина.

С Положение и формой заявки можно ознакомиться в официальной встрече «Киномании» в социальной сети «ВКонтакте». Организатором конкурса является Псковский городской молодежный центр. Подробная информация по телефону: 56-44-44.