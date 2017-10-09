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Житель Дедовичей осужден за убийство из хулиганских побуждений

9 октября Псковский областной суд огласил приговор по уголовному делу, рассмотренному в составе суда присяжных, в отношении 48-летнего жителя поселка Дедовичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, ему было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

Суд установил, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в кафе поселка Дедовичи без видимого повода нанес молодому человеку 1998 года рождения удар ножом в область живота, от которого последний скоропостижно скончался в результате полученных тяжких телесных повреждений.

На основании вердикта суда присяжных Псковский областной суд признал его виновным и приговорил его к четырнадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также ограничению свободы сроком на два года.

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