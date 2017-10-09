4-9 градусов тепла ожидается в Псковской области 10 октября

19:02, 09 октября 2017, ПАИ

10 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +2…+7, днем: +4…+9 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.