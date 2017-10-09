Псковских школьников приглашают на Кубок города по программированию
17 октября состоятся открытые городские соревнования «Кубок города Пскова по программированию среди школьников». Об этом Псковскому агентству информации сообщили их организаторы.
Цель соревнований - вовлечение школьников в проектирование и разработку собственных программных продуктов и популяризация программирования как инструмента развития универсальных учебных действий.
К участию в Чемпионате приглашаются команды, представляющие общеобразовательные
организации города Пскова и Псковской области. При этом каждая образовательная организация имеет право заявить для участия в Чемпионате несколько команд.
В состав команды могут войти трое учащихся заявленной общеобразовательной организации одной возрастной категории (1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы). Участие смешанных команд согласовывается с организаторами Чемпионата в индивидуальном порядке. Учащийся может входить в состав только одной команды.
Больше информации можно получить по телефону (8112)797107.