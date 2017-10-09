Псковских школьников приглашают на Кубок города по программированию

15:12, 09 октября 2017, ПАИ

17 октября состоятся открытые городские соревнования «Кубок города Пскова по программированию среди школьников». Об этом Псковскому агентству информации сообщили их организаторы.

Цель соревнований - вовлечение школьников в проектирование и разработку собственных программных продуктов и популяризация программирования как инструмента развития универсальных учебных действий.

К участию в Чемпионате приглашаются команды, представляющие общеобразовательные

организации города Пскова и Псковской области. При этом каждая образовательная организация имеет право заявить для участия в Чемпионате несколько команд.

В состав команды могут войти трое учащихся заявленной общеобразовательной организации одной возрастной категории (1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы). Участие смешанных команд согласовывается с организаторами Чемпионата в индивидуальном порядке. Учащийся может входить в состав только одной команды.

Больше информации можно получить по телефону (8112)797107.