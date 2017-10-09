В Великих Луках полицейские раскрыли кражу кошелька у пенсионерки
В Великих Луках полицейские раскрыли кражу имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
По версии следствия, вечером 6 октября в магазине по проспекту Ленина у горожанки 1955 года рождения была совершена кража кошелька, в котором находились 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался ранее судимый 25-летний грузчик этого магазина.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.