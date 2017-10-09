К Всемирному дню продовольствия малоимущие псковичи получат продуктовые наборы

15:23, 09 октября 2017, ПАИ

В рамках Всемирного дня продовольствия, отмечаемого 16 октября, Псковское региональное отделение Российского Красного Креста стало участником очередной благотворительной акции благотворительного «Фонда продовольствия «Русь». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе местного отделения Красного Креста, фонд предоставит продуктовые наборы для 100 семей. Каждый набор включает в себя 5 пакетов по 0,5 килограмма гречки, макарон, риса, овсянки, гороха, а также бутылку растительного масла.

Начиная с 17 октября, в офис Псковского Красного Креста будут приглашены наиболее уязвимые семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из числа семей, находящихся на попечении Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в рамках благотворительной программы «Социальная защита детей». Это дети из трех коррекционных школ города Пскова, а также малоимущие семьи, дети которых учатся в школе № 9.

Фонд продовольствия «Русь» во Всемирный день продовольствия призывает задуматься над тем, сколько продуктов производится и уничтожается, не будучи востребованными.

Задача «Фонда продовольствия «Русь» - находить локальных производителей в разных регионах России и убеждать их отдавать излишки продуктов на благотворительность.