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Общество

К Всемирному дню продовольствия малоимущие псковичи получат продуктовые наборы

В рамках Всемирного дня продовольствия, отмечаемого 16 октября, Псковское региональное отделение Российского Красного Креста стало участником очередной благотворительной акции благотворительного «Фонда продовольствия «Русь». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе местного отделения Красного Креста, фонд предоставит продуктовые наборы для 100 семей. Каждый набор включает в себя 5 пакетов по 0,5 килограмма гречки, макарон, риса, овсянки, гороха, а также бутылку растительного масла.

Начиная с 17 октября, в офис Псковского Красного Креста будут приглашены наиболее уязвимые семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из числа семей, находящихся на попечении Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в рамках благотворительной программы «Социальная защита детей». Это дети из трех коррекционных школ города Пскова, а также малоимущие семьи, дети которых учатся в школе № 9.

Фонд продовольствия «Русь» во Всемирный день продовольствия призывает задуматься над тем, сколько продуктов производится и уничтожается, не будучи востребованными.

Задача «Фонда продовольствия «Русь» - находить локальных производителей в разных регионах России и убеждать их отдавать излишки продуктов на благотворительность.

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