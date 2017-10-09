Фальшивые пять тысяч рублей обнаружены в магазине Великих Лук

18:41, 09 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках выявлена фальшивая пятитысячная купюра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Банкнота достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки была обнаружена в одном из магазинов города 7 октября. По имеющимся данным, она поступила от 26-летнего горожанина. Обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.