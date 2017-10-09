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Общество

Девятерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области на минувшей неделе

В Пскове, Великих Луках, Острове, Дновском, Палкинском и Псковском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 6 октября в Пскове у дома по улице М. Горького полицейские  остановили  автомобиль «Форд Фокус», 45-летний водитель которого оказался в нетрезвом состоянии. 8 октября в ночное время по улице Лужской областного центра на автомашине ИЖ следовал нетрезвый 39-летний житель Псковского района.

В тот же день, ночью, в Великих Луках на улице Вагонной стражи порядка  остановили ВАЗ-21099. Сидевший за рулем 23-летний горожанин тоже был в нетрезвом виде. А по проспекту Гагарина в городе на Ловати  на  «Мицубиси»  ехал  нетрезвый  22-летний молодой человек.

Кроме того, 6 октября в Острове по улице Калинина на автомашине «Нива»  следовал 34-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.  Днем ранее в Островском районе на 337-ом километре дороги Санкт-Петербург - Невель полицейскими была остановлена легковушка ВАЗ, которой управлял также нетрезвый 29-летний житель города Острова.

Помимо этого, 7 октября в Палкинском районе по деревне Родовое  на  «Фольксвагене» ехал  находившийся в нетрезвом состоянии  35-летний пскович. В ходе рейдовых мероприятий нетрезвые водители были выявлены полицией также на территории Псковского и Дновского районов. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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