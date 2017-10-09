Девятерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области на минувшей неделе

15:36, 09 октября 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Острове, Дновском, Палкинском и Псковском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 6 октября в Пскове у дома по улице М. Горького полицейские остановили автомобиль «Форд Фокус», 45-летний водитель которого оказался в нетрезвом состоянии. 8 октября в ночное время по улице Лужской областного центра на автомашине ИЖ следовал нетрезвый 39-летний житель Псковского района.

В тот же день, ночью, в Великих Луках на улице Вагонной стражи порядка остановили ВАЗ-21099. Сидевший за рулем 23-летний горожанин тоже был в нетрезвом виде. А по проспекту Гагарина в городе на Ловати на «Мицубиси» ехал нетрезвый 22-летний молодой человек.

Кроме того, 6 октября в Острове по улице Калинина на автомашине «Нива» следовал 34-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Днем ранее в Островском районе на 337-ом километре дороги Санкт-Петербург - Невель полицейскими была остановлена легковушка ВАЗ, которой управлял также нетрезвый 29-летний житель города Острова.

Помимо этого, 7 октября в Палкинском районе по деревне Родовое на «Фольксвагене» ехал находившийся в нетрезвом состоянии 35-летний пскович. В ходе рейдовых мероприятий нетрезвые водители были выявлены полицией также на территории Псковского и Дновского районов. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.