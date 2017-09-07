Заседание попечительского совета состоялось в Великолукском доме-интернате для престарелых

15:29, 09 октября 2017, ПАИ

Очередное заседание попечительского совета состоялось в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки. Члены попечительского совета под руководством первого заместителя главы города Сергея Гусева обсудили ряд вопросов, касающихся повседневной жизни этого социального учреждения. Первым из них стало проведение культурно-просветительской работы среди проживающих. Заведующая библиотекой Надежда Бедрикова сообщила, что 235 записанных в библиотеку жителей дома-интерната могут пользоваться фондом в три тысячи книг разных жанров и авторов, а также подпиской на газеты и журналы. Библиотека является своеобразным центром культурной жизни, здесь проводятся соревнования по настольным играм, показывают фильмы, организуют встречи с волонтерами и представителями духовенства и даже в случае необходимости регистрируют браки, причем сотрудники творчески подходят к организации церемонии.

Кроме того, в доме-интернате регулярно проводятся концерты творческих коллективов не только города, но и из Великолукского района, в сентябре в гости к проживающим приезжали артисты из псковской областной филармонии. Также проводились мероприятия и народные гуляния на свежем воздухе, организовывались выездные экскурсии, тематические вечера. Жители дома-интерната приняли участие в конкурсе рисунков, организованном благотворительным фондом «Старость в радость», и одна из проживающих, Мария Блинова, стала победительницей. Она была награждена фотоаппаратом, красивым пуховым платком и экскурсией в Москву для посещения Третьяковской галереи.

О подготовке дома-интерната к работе в осенне-зимний период рассказал заместитель директора Михаил Стаховский. По его словам, все необходимые мероприятия проведены в полном объеме, соблюдены все требования, необходимые для предотвращения возгораний.

В завершение заседания вместе с директором дома-интерната Ольгой Скригаловской члены попечительского совета обсудили различные вопросы взаимодействия и планы совместной работы на будущее.